В Нафтогазе претензии Centragas переадресовали Газпрому

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Олег ДУБИНА считает нелогичными претензии компании Centragas (Австрия), которая является владельцем 50% компании RosUkrEnergo (Швейцария), к Украине по 11 млрд. куб. м газа, ранее принадлежавших швейцарскому газотрейдеру.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом О.ДУБИНА сообщил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров Украины.

"Нафтогаз" этот газ купил у "Газпрома", поэтому RosUkrEnergo может обратиться к своему партнеру, а не к нам", – сказал он.

Как сообщал УНИАН, контролируемая бизнесменом Дмитрием ФИРТАШЕМ компания Centragas направила письмо правительству Украины о начале судебного разбирательства в соответствии с Энергетической хартией в отношении экспроприации у компании RosUkrEnergo в январе 2009 года 11 млрд. куб. м газа НАК "Нафтогаз Украины", владельцем 100% акций которой является украинское правительство.

Centragas настаивает, что эти 11 млрд. куб. м газа принадлежат RosUkrEnergo, в котором вторым соучредителем с долей 50% является российское ОАО "Газпром", и что на момент экспроприации RosUkrEnergo держала этот газ в украинских хранилищах для дальнейшего транзита и поставки этого газа своим клиентам в Европе.

Австрийская компания в письме напоминает, что Энергетическая хартия, которую подписала Украина, предусматривает трехмесячный период для консультаций между сторонами, в связи с чем Centragas ожидает ответа от украинского правительства и контактных данных для начала таких консультаций.

Холдинговой компании украинского бизнесмена Д.ФИРТАША Group DF принадлежит 90% акций Centragas.

Напомним, в середине ноября Министерство юстиции Украины сообщило, что Centragas, в соответствии с Энергетической хартией, обратился к правительству Украины с просьбой о мировом урегулировании спора вокруг, якобы, экспроприации 11 млрд. куб. м природного газа. По данным Минюста, хартия предусматривает, что если спор невозможно решить мировым путем в течение трех месяцев с даты просьбы о мировом урегулировании, инвестор может передать его для решения в суды или арбитражные трибуналы.

В настоящее время в Стокгольмском арбитраже идет подготовка к слушанию взаимных споров между НАК "Нафтогаз Украины" и RosUkrEnergo, которые 28 августа этого года были объединены в одно дело. Согласно обнародованным в начале ноября данным НАКа, арбитражное решение по инициированному швейцарской компанией еще в апреле 2008 года иску ожидается во втором квартале 2010 года.

Общая сумма судебных претензий к "Нафтогазу Украины", согласно его данным, по состоянию на 5 ноября 2009 года, составляет 10 млрд. грн. в судах украинских юрисдикций и 28 млрд. грн (3,5 млрд. долл.) в судах зарубежных юрисдикций. По состоянию на начало 2009 года, "Нафтогаз Украины" называл меньшую сумму претензий – 17,5 млрд. грн.

Впервые "Нафтогаз Украины" сообщил о судебном споре с RosUkrEnergo в конце марта 2009 года.

По словам первого заместителя главы правления НАК "Нафтогаз Украины" Игоря ДИДЕНКО, RosUkrEnergo выдвинула иски о начислении НАК пени и штрафных санкций в размере 600 млн. долл., 55 млн. долл. и 20 млн. долл. В свою очередь, "Нафтогаз Украины" подал к RosUkrEnergo встречные иски на 62 млн. долл., 118 млн. долл., а также за расторжение транспортного контракта и расторжение контракта на хранение.

Тогда, по данным НАК "Нафтогаз Украины", RosUkrEnergo не подавала в Стокгольмский суд иск о законности завладения "Нафтогазом Украины" 11 млрд. куб. м природного газа, ранее принадлежащих газотрейдеру.

В середине ноября российская газета "Ведомости" сообщила, что RosUkrEnergo увеличила претензии к "Нафтогазу Украины" вчетверо - до 8,26 млрд. долл. из-за экспроприированных, по ее мнению, 11 млрд. куб. м природного газа. По данным газеты, уточненное исковое заявление направлено в Стокгольмский арбитраж 12 ноября и будет рассмотрено 18 января 2010 года.