Кабмин дал налоговикам широкие права по взысканию долгов за газ

Кабинет министров Украины предоставил Государственной налоговой администрации право автоматически списывать в пользу Госбюджета средства, поступающие ТКЭ в качестве платы за услуги теплоснабжения, которые аккумулируются не на счетах со специальным режимом использования в уполномоченных банках.

Об этом сказано в постановлении Кабмина (от 25 ноября т.г. №1241), опубликованном на Правительственном портале.

Постановление также предусматривает, что в случае отсутствия у теплокоммунэнерго-должника официально открытого спецсчета, ГНАУ и ГлавКРУ открывают на нем контрольные посты, в полномочия которых будет входить контроль за поступлением выручки и ее направлением в Госбюджет в счет погашения задолженности за потребленный газ.

Кабмин своими постановлениями неоднократно обязывал ТКЭ открыть счета со специальным режимом использования в ОАО «Ощадбанк». Последний раз Кабмин обязывал осуществить это постановлением от 22 июня т.г. №616.

Кабмин также предоставил Государственной налоговой администрации право напрямую взимать задолженность газоснабжающих компаний и предприятий теплокоммунэнерго за потребленный природный газ, а также за услуги по его транспортировке.

Согласно документу, в частности, Кабмин поручил НАК "Нафтогаз Украины" переуступить права требования к облгазам и предприятиям коммунальной теплоэнергетики по задолженности за газ и услугам по транспортировке ГНАУ, которая, в свою очередь, на сумму этих требований должна сократить налоговый долг государственного холдинга.

Кабмин также поручил ГНАУ совместно с ГлавКРУ и Госфинмониторингом провести проверки использования средств, поступавших в 2007-2009 гг. предприятиям ТКЭ в качестве платы за услуги теплоснабжения, а также использования облгазами средств, поступавших за поставки газа.

Минтопэнерго совместно с МинЖКХ и НАК «Нафтогаз Украины» поручено безотлагательно провести сверку суммы задолженностей облгазов и ТКЭ и предоставить ГНАУ и ГлавКРУ список предприятий, сумма долга которых превышает 10 млн. грн.

Госфинмониторингу поручено еженедельно информировать ГНАУ об осуществлении предприятиями-должниками перечислений средств за границу, в частности в оффшорные зоны, по операциям имеющим сомнительный характер или с контрагентами, имеющими признаки фиктивности.

Госказначейству поручено усилить контроль за целевым использованием средств дополнительной дотации выравнивания для местных бюджетов в части оплаты природного газа.