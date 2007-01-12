В фестивале вертепов примут участие Луценко, Стецькив, Чубай, Покальчук, Малкович

14 января 12-00 - В Ивано-Франковске начнется фестиваль вертепов «Карпатия». В программе: «Вертеп самообороны» при участии Юрия Луценко, Тараса Стецькива, Олеся Дония, Николая Вересня, Сергея Жадана, Тараса Чубая, Юрия Покальчука, Ивана Малковича. Планируется, что в фестивале примут участие лучшие украинские вертепы из Ивано-Франковска, Киева, Львова, Донецка, Херсона, Ривного, Тернополя, а также музыкальные группы: «Плач Еремии» с Тарасом Чубаем и группа Путешествующих Дьяков (Днепропетровск). Организаторы - Гражданское движение «Народная Самооборона» и Художественное объединение «ОsтаNNя Баррикада» (площадь Рынок возле городской Ратуши Ивано-Франковска).