Киевщина по уровню преступности переплюнула Крым

Киевская область стала одной из самых криминогенных в Украине и в этом отношении давно «переплюнула» Крым, заявил в интервью еженедельнику «Комментарии:» прокурор Киевской области Александр ГАРДЕЦКИЙ.

По его словам, в настоящее время прокуратура области расследует дела о взяточничестве на общую сумму 43 млн. грн. Арестованы депутат областного совета, мэр, первый вице-мэр, депутаты городских советов, руководители контролирующих органов, добавил А.ГАРДЕЦКИЙ.

Также в интервью «Комментариям:» прокурор Киевской области сообщил о злоупотреблениях, связанных с планами развития аэропорта “Борисполь”.

«В 2006 году 48 га, необходимые для расширения аэропорта, передали 25 физическим лицам бесплатно! И сегодня готовятся документы на выкуп этих земель за бюджетные средства», - объяснил А.ГАРДЕЦКИЙ.

По словам прокурора, государство намерено вернуть себе эти земли через суд.

«Мы по этому поводу возбудили уголовное дело против бывшего руководителя Бориспольского района», - сказал А.ГАРДЕЦКИЙ.