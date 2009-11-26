Российские пограничники застрелили украинца

Российские пограничники застрелили гражданина Украины, который пытался незаконно пересечь российско-украинскую границу, сообщил РИА Новостив четверг сотрудник пресс-службы Госпогранслужбы Украины. Инцидент произошел в ночь на четверг в пяти метрах от линии границы. Житель Харьковской области пытался пересечь границу на автомобиле "Нива" белого цвета с прицепом и попасть на территорию Украины. По словам сотрудника пресс-службы, украинец не отреагировал на предупреждение пограничников и они были вынуждены стрелять. "Пуля попала в водителя, он умер на месте", - сказал собеседник агентства. Российские пограничники направили информацию о случившемся своим украинским коллегам.