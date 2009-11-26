На Прикарпатье перезахоронили монахиню УГКЦ, погибшую в 1951 г.
Идет процесс беатификации
25 ноября в селе Подмихайловцы Рогатинского района Ивано-Франковской области перезахоронили мать-игуменью Монику Полянскую, которая погибла в мордовском лагере Дубравлаг в 1951 году.
Об этом сообщили УНИАН в отделе внутренней политики Рогатинской райгосадминистрации.
В 1940-х годах в Подмихайловцах был монастырь сестер-василиан УГКЦ, которые заботились о детях-сиротах, вели просветительскую работу среди местных жителей, а во времена немецкой оккупации прятали еврейских женщин с детьми и помогали воинам УПА.
В 1945 году 60-летнюю мать-игуменью и еще нескольких монахинь НКВД арестовало за сотрудничество с УПА и верность Украинской греко-католической церкви. После полутора лет заключения в станиславской тюрьме местом ссылки стала Мордовия.
Перезахоронили мать-игуменью на подмихайловском кладбище, рядом с могилой ее отца, который был местным священником. В будущем здесь планируют установить памятник.
В настоящее время проходит процесс беатификации Моники Полянской.