На Прикарпатье перезахоронили монахиню УГКЦ, погибшую в 1951 г.

25 ноября в селе Подмихайловцы Рогатинского района Ивано-Франковской области перезахоронили мать-игуменью Монику Полянскую, которая погибла в мордовском лагере Дубравлаг в 1951 году.

Об этом сообщили УНИАН в отделе внутренней политики Рогатинской райгосадминистрации.

В 1940-х годах в Подмихайловцах был монастырь сестер-василиан УГКЦ, которые заботились о детях-сиротах, вели просветительскую работу среди местных жителей, а во времена немецкой оккупации прятали еврейских женщин с детьми и помогали воинам УПА.

В 1945 году 60-летнюю мать-игуменью и еще нескольких монахинь НКВД арестовало за сотрудничество с УПА и верность Украинской греко-католической церкви. После полутора лет заключения в станиславской тюрьме местом ссылки стала Мордовия.

Перезахоронили мать-игуменью на подмихайловском кладбище, рядом с могилой ее отца, который был местным священником. В будущем здесь планируют установить памятник.

В настоящее время проходит процесс беатификации Моники Полянской.