Александра Литвиненко сыграет Джонни Депп
11:40, 12 января 2007Общество
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Автором книги и сценария к фильму станет глава лондонского бюро газеты The New York Times, Алан Ковелл, написавший несколько статей о Литвиненко с момента отравления последнего и продолжающий следить за расследованием обстоятельств его гибели. Предполагается, что книга выйдет в США и Великобритании до конца 2007 года.
Напомним, что экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, получивший несколько лет назад британское гражданство, скончался 23 ноября 2006 года в Лондоне. Наиболее вероятной причиной смерти Литвиненко считается отравление радиоактивным веществом - полонием-210.
Расследование гибели Литвиненко параллельно ведут российские и британские правоохранительные органы.
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