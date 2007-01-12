Александра Литвиненко сыграет Джонни Депп

Джонни Депп в фильме ”Страх и ненависть в Лас-Вегасе”

Кинокомпания Warner Bros. приобрела права на экранизацию еще ненаписанной книги "История Саши. Жизнь и смерть русского шпиона", посвященной скончавшемуся в Лондоне Александру Литвиненко. Как сообщает Variety, снимать фильм будет компания Джонни Деппа Infinitum Nihil, а сам он, вероятнее всего, и сыграет главную роль.

Автором книги и сценария к фильму станет глава лондонского бюро газеты The New York Times, Алан Ковелл, написавший несколько статей о Литвиненко с момента отравления последнего и продолжающий следить за расследованием обстоятельств его гибели. Предполагается, что книга выйдет в США и Великобритании до конца 2007 года.

Напомним, что экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, получивший несколько лет назад британское гражданство, скончался 23 ноября 2006 года в Лондоне. Наиболее вероятной причиной смерти Литвиненко считается отравление радиоактивным веществом - полонием-210.

Расследование гибели Литвиненко параллельно ведут российские и британские правоохранительные органы.

Лента.ру