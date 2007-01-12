В Европе бушуют ураганные ветры

На значительную часть Европы и европейскую часть России обрушилась воздушная стихия. Сильный ураган в Германии вызвал разрушения и сбои в работе транспорта. Сильный штормовой ветер и ливневые дожди в Великобритании вызвали многочисленные обрывы линий электропередач.

Ураган бушует в Латвии. Этой ночью скорость ветра в Видземе и Латгале достигнет от 25 до 27 км в час. Как сообщает радиостанция SWH, в Риге сломано много деревьев, которые валяются на тротуарах. Уровень воды в городском канале поднялся примерно на метр и затопил скамейки. Вышла из берегов Даугава.

Сильный ветер, ставший причиной шторма в Калининградской области в канун Нового года, а затем обрушившийся на Новгородскую и Ленинградскую области, вновь вернулся на Балтику: движение судов здесь вновь закрыто по метеоусловиям.

В Москве вечером 11 января было объявлено штормовое предупреждение: шквальный ветер срывает рекламные щиты, дорожные знаки, роняет деревья, обрывает провода линий электропередачи. Скорость порывов ветра достигает 15-17 метров в секунду.

В проливе Ла-Манш отменено паромное сообщение между Англией и Францией. В английских графствах Суррей и Гэмпшир нарушено регулярное движение поездов из-за поваленных на железнодорожное полотно деревьев. ЧП в Северном море, где сейчас бушует сильный шторм: в сторону газовой платформы дрейфует судно водоизмещением в 3000 тонн. Как сообщили агентству Рейтер британские спасатели, есть угроза столкновения судна и платформы. Кроме того, у берегов Ирландии терпит бедствие рыболовецкое судно Honeydew 2, в ночь на четверг там потерпел крушение рыболовецкий траулер Pere Charles.

На скоростных автомагистралях А-71 близ Ильменау и А-4 неподалеку от Готы (земля Тюрингия) порывами ветра в течение нескольких минут было опрокинуто около десятка грузовиков и автофургонов. На дорогах образовались многочисленные "пробки" протяженностью в десятки километров. В результате обрыва линий электропередач возникли сбои в электроснабжении ряда населенных пунктов, передает ИТАР-ТАСС.

На побережье земель Шлезвиг-Гольштейн и Нижняя Саксония было объявлено штормовое предупреждение. На острове Боркум зафиксирована скорость ветра в 178 км в час. Движение судов в этих районах было резко ограничено, а четыре паромные переправы между островами в Северном море и материком временно прекратили работу. По предварительным оценкам, ущерб от урагана составляет многие миллионы евро.

Штормовой ветер бушует и в Белоруссии. Наибольший ущерб нанесен Брестской и Минской областям. Всего повреждено около 30 жилых домов и свыше 100 сельхозпостроек. Без электричества осталось почти 700 населенных пунктов.

На 12 января штормовое предупреждение сохраняется.

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