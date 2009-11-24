С начала кризиса рынок труда в ЕС сократился на 4 млн. рабочих мест.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом свидетельствует обнародованный сегодня 21-й годовой доклад Еврокомиссии о занятости в Европе.

В документе отмечается, что удар кризиса был ослаблен за счет перевода части работников на неполный рабочий день и внедрения других схем. Вместе с тем в докладе отмечается, что эти краткосрочные действия не могут обеспечить успешного выхода экономики ЕС из кризиса, а потому ответом рынка труда должна была бы стать подготовка к переходу к экономике с низким уровнем выбросов СО2 в атмосферу, для чего понадобится достаточно большое количество высококвалифицированной рабочей силы.

“Этот доклад демонстрирует насколько важным является поиск соответствия между краткосрочным ответом на кризис и нашими долгосрочными структурными реформами. Эти реформы – необходимы для экономики ЕС и его рынка труда для выхода из нынешней сложной ситуации хорошо подготовленными к будущим вызовам”, - заявил по этому поводу комиссар ЕС по вопросам занятости, социальных дел и равных возможностей Владимир ШПИДЛА.