Тимошенко: прокуратура должна выяснить причины долгов за газ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что Генеральная прокуратура Украины должна разобраться, каковы причины возникновения задолженности по оплате за газ у предприятий теплокоммунэнерго Кировоградской и Ровенской областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании по вопросам оплаты за газ.

«Я просила бы, чтобы уже сегодня НАК «Нафтогаз» совместно с Секретариатом Кабинета министров подготовил письмо в Генеральную прокуратуру для того, чтобы Генпрокуратура возбудила уголовные дела за абсолютное игнорирование своих служебных обязанностей, за абсолютно никчемную работу и, по сути, за злоупотребление своими должностными обязанностями», – сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что предприятия ТКЭ Кировоградской области оплатили лишь 25% потребленного газа, Ровенской – 30%. В Закарпатской области этот показатель составляет 43%, в Херсонской – 44%. Значительно лучший показатель по оплате за газ у предприятий ТКЭ в Полтавской области – 85%.

Вместе с тем, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в целом по Украине предприятия ТКЭ рассчитались за газ на 57% от необходимой суммы. Причем платежи от населения и других потребителей поступают в полном объеме, а в некоторых случаях деньги платят даже вперед. «Например, в Кировоградской области люди рассчитываются на 122,5%. И наихудший показатель – это 100% в Киеве. Это значит, что вопрос не в людях, а вопрос в чиновничьей команде – от правительства, НАК «Нафтогаза» и до местной власти», – подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я хочу вам напомнить, что на данный момент долги предприятий ТКЭ составляют 4,8 млрд. грн. Я хотела бы, чтобы кто-то дал совет, как при таком долге вовремя рассчитываться с Российской Федерацией (за газ – УНИАН)», – сказала премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что все расчеты по долгам правительство проводило без учета пени и штрафов, а также компенсации разницы в цене на газ, которая будет в полном объеме компенсирована бюджетом до конца текущего года.