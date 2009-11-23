Цены на золото начали неделю с нового рекорда

На азиатском рынке стоимость этого металла сегодня поднималась до отметки в 1162, 22 доллара за унцию. Инвесторы ожидают дальнейшего спроса на металл, который рассматривается, как альтернатива дешевеющему доллару. На электронных торгах в Нью-Йорке также достигли в один из моментов нового рекорда 1162,5 доллара за унцию. За последний месяц золото подорожало на 10 процентов, с начала года – на треть.

Эхо Москвы