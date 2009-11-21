В Киеве закрыли движение на пересечении Набережной и Воссоединения

По информации коммунальной корпорации «Киевавтодор», в связи со строительством подпорной стены в составе проекта реконструкции транспортной развязки на пересечении Днепровской набережной и проспекта Воссоединения, временно закрыто движение всех видов транспорта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, на правоповоротном съезде с Русановской набережной на мост им. Е.Патона с 10 ноября до 22 ноября движение транспорта будет организовано по ул. Энтузиастов, ул. М.Расковой и ул. Плеханова с выездом на просп. Воссоединения.

На правоповоротном съезде с моста им. Е.Патона на Днепровскую набережную к ул. П.Тычины с 22 ноября до 27 ноября движение транспорта организовано по просп. Воссоединения, со съездом на ул. Березняковскую, по ул. П.Тычины с выездом на Днепровскую набережную.

На ул. Серафимовича от ул. А.Бучмы до Днепровской набережной в обоих направлениях с 22 ноября до 27 ноября движение транспорта в обоих направлениях организовано по ул. Бучмы, ул. П.Тычины и Днепровской набережной.

Ограничения связаны с введением новых съездов и заездов в существующие транспортные артерии. Чтобы минимизировать временные неудобства строители работают в круглосуточном режиме. Сейчас реконструкция развязки находится на завершающем этапе. Уже построен тоннель длиной 50 м и шириной 20 м, ведутся отделочные работы, обустраиваются сливостоки. Продолжается сооружение 4-х подпорных стен общей площадью 312 м.