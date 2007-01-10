Следователи осматривают место убийства криминального авторитета (фоторепортаж)

23:35, 10 января 2007
Общество
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Его машину расстреляли днем

Сотрудники милиции осматривают место убийства Николая Лозинского, убитого в своем автомобиле во Львове в среду, 10 января 2007 г.  В этот день около 16 часов в центральной части Львова - на проспекте Вячеслава Черновола - неизвестные расстреляли автомобиль «Мерседес» в котором  находился криминальный авторитет, известный  как Рокеро.

На месте преступления найдено 9 стрелянных гильз. В качестве одной из версий милиция называет криминальные разборки с целью перераспределения сфер влияния во Львове.

Фото УНИАН

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