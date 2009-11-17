Пограничники перехватили хлеб с ртутью на границе с Россией

Сегодня донецкие пограничники задержали мужчину, который в буханке хлеба пытался пронести через границу более 1 кг ртути.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Эдуард НИКИТЕНКО.

По его словам, сегодня в 15.00 в пункте пропуска «Успенка» в Донецкой области пограничники задержали мужчину, который пытался незаконно перенести через границу ртуть, спрятанную в буханке хлеба.

Контрабандистом оказался 32-летний гражданин Украины без постоянного места жительства, который направлялся в Россию, в город Таганрог.

Во время проверки документов он привлек внимание пограничников и таможенников своим поведением, так как постоянно оглядывался и путался в ответах.

Во время тщательного осмотра с помощью металлоискателя у мужчины нашли стеклянную мерную бутылочку для кормления грудных детей, в которой находилось около 1,3 кг ртути.

Бутылка была спрятана в буханке белого хлеба, которую задержанный нес в полиэтиленовом пакете вместе с бутылкой водки, консервами и другими продуктами.

Контрабандист задержан, обстоятельства правонарушения выясняются, заключил Э.НИКИТЕНКО.