Подтверждены 29 заболеваний гриппом A/H1N1 в Одесской области

На сегодня специалисты подтвердили 29 случаев заболевания гриппом A/H1N1 на территории Одесской области и один случай летального исхода от осложнения (пневмонии), вызванного «свиным» гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные привела сегодня на заседании коллегии Одесской облгосадминистрации заместитель главного санитарного врача региона Нина ВЕГЕРЖИНСКАЯ.

Вместе с тем, констатировала Н.ВЕГЕРЖИНСКАЯ, «уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями за последнюю неделю снизился в области вдвое»: в течение суток фиксируется в среднем тысяча случаев заболеваний, показатель интенсивности, как и прежде, близкий к уровню эпидпорога.

С учетом прогнозируемых второй и третьей волн заболеваемости этими недугами облСЭС обратилась к руководству области о выделении средств на закупку тест-систем для выявления вируса гриппа A/H1N1 специалистами вирусологической лаборатории.

Кроме того, добавила заместитель главврача облСЭС, необходимо обеспечить регион противовирусными препаратами, ватно-марлевыми повязками и масками.