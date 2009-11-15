Налоговики перехватили Мерседес, полный водки

Сотрудники налоговой милиции в Виннице изъяли 750 ящиков нелегальной водки.

Об этом УНИАН сообщили в управлении налоговой милиции ГНА в Винницкой области.

Согласно сообщению, в остановленном автомобиле Мерседес, следовавшем на один из складов в районе Старого города было обнаружено 4,5 тысяч бутылок (150 ящиков) объемом 0,25 литров водки и 12 тысяч поллитровых бутылок (600 ящиков) – все было промаркировано марками акцизного сбора с явными признаками подделки. Вскоре это подтвердила и экспертиза: марки изготовлены не на соответствующем государственном предприятии, а распечатаны на принтере.

Как отмечается в сообщении, по накладным поллитровая бутылка «Пшеничной» стоит немногим больше 11 гривен. Тогда как в розничной торговле она реализовывалась бы не менее чем по 18 гривен за бутылку (минимально установленная цена – 17,96 грн.).

Весь нелегальный товар – 16,5 тысяч бутылок «Пшеничной» водки на сумму почти 300 тысяч гривен изъят.

Возбуждено уголовное дело по ст. 216 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного сбора), что предусматривает наказание - от штрафа от 100 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан до лишения свободы на срок от 3-х до 5-ти лет.