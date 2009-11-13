Огромные запасы урана, циркония и титана дают Украине уникальный шанс

Кандидат в Президенты Сергей ТИГИПКО убежден, что Украина должна инвестировать в атомную энергетику.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе С.ТИГИПКО.

«Огромные запасы урана, циркониевых и титановых руд дают стране уникальный шанс стать одним из крупнейших производителей атомной электроэнергии», - сказал кандидат в Президенты, комментируя сообщение Минтопэнерго о вероятном возобновлении экспорта уранового концентрата до конца 2009 года.

Между тем, по убеждению С.ТИГИПКО, «возобновление экспорта без мощных инвестиций в добычу урана бесперспективно. Это приведет к дефициту этого сырья и очередному ограничению на экспорт».

По мнению политика, Украина должна перейти от конъюнктурного зарабатывания на продаже стратегического металла к новой модели функционирования ядерного цикла. «Сегодня мы очень зависимы от России в производстве ядерного топлива. Наши ресурсы полностью позволяют радикально уменьшить эту зависимость», – считает С.ТИГИПКО.

Политик напомнил, что Украина занимает шестое место в мире и первое в Европе по запасам урана. Но эти ресурсы почти не освоены. Страна экспортирует 80% добытых циркониевых и титановых руд. Украина – одна из трех стран (вместе с США и Францией), которая производит гафний – элемент, который используется в работе атомных реакторов.

«Уже через десять лет будет исчерпан ресурс эксплуатации большинства атомных энергоблоков украинских АЭС. Их реконструкция, а также строительство новых энергоблоков потребуют роста производства ядерного топлива», - уверен С.ТИГИПКО.

Как сообщалось, производителем уранового концентрата является Восточный горно-обогатительный комбинат. Экспорт урана был прекращен в первой половине прошлого года из-за необходимости формирования собственного резерва этого сырья.