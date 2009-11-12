В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В Автономной Республике Крым объявлено штормовое предупреждение на 12 ноября.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины в АРК.

Согласно сообщению, 12 ноября во второй половине дня на территории Крыма ожидаются сильные дожди, туман. Температура воздуха ночью 7-9 градусов тепла, днем - 16-18 градусов, восточный ветер скоростью 7-12 м/с.