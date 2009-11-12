В Украину приехал праправнук гетмана Разумовского

В Украину приехал граф Александр Разумовский. Праправнук последнего украинского гетмана Кирилла Разумовского унаследовал от знаменитого предка телосложение и неугомонную жажду к знаниям.

Александр Розумовский живет в Вене. После падения Австро-Венгерской империи там отменили дворянские титулы. Но кайзер, в виде исключения, позволил Разумовским сохранить высокое звание.

Граф побывал на малой родине в Батурине, где в настоящее время восстановили гетманский дворец. О династии Разумовских граф рассказал «Фактам». «Важно, чтобы меня уважали не за мой титул, а за мои человеческие качества и жизненные достижения», - говорит Александр Разумовский.

ICTV