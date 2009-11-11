Малая академия наук отстаивает льготное поступление в вузы

Члены президиума Малой академии наук Украины не согласны с предложением Совета ректоров высших учебных заведений Украины отменить льготы при вступлении в вузы для победителей конкурса МАН.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом конференции в Президиуме МАН сообщил заместитель министра образования и науки Максим СТРИХА.

“Ни я, ни министр образования не одобряем позицию Совета ректоров относительно отмены льгот для победителей конкурса МАН”, - сказал М.СТРИХА.

Президент Малой академии наук Станислав ДОВГИЙ предложил такой выход из ситуации: ”МОН может отменить льготы для победителей МАН, но тогда пусть предоставляет дополнительные места в те вузы, в которые эти дети будут подавать документы при вступлении”. С.ДОВГИЙ отметил, что эти дети - будущие талантливые научные работники, которых нельзя ограничивать в реализации талантов.

Также он напомнил о финансировании Малой академии наук. “На сегодняшний день 95% финансирования программ МАН - это спонсорство, и только 5% - государственная поддержка”.

Кроме того, С.ДОВГИЙ отметил абсолютно прозрачную процедуру конкурсного отбора победителей академии. “Каждый ученик может подать апелляцию, если не согласен с вердиктом жюри”, - заметил он. По его данным, в 2003-2004 годах 30% членов МАН были недовольны результатами конкурса, а в 2009 году было подано лишь 2 апелляции.

В свою очередь, присутствующий на конференции писатель Иван ДРАЧ назвал Малую академию наук “очень важным контактом между старшими научными работниками и молодым поколением”.

Также И.ДРАЧ считает, что, независимо от политической ситуации, одаренных детей, победителей МАН должны замечать и по окончании ими школы.

“Сейчас снова выборы, но как только вы изберете новых правительственных чиновников, они забудут о МАН на 4-5 лет, поэтому давайте ценить, в первую очередь, человеческую личность”, - отметил И.ДРАЧ.

Справка УНИАН. Малая академия наук Украины – общегосударственный научно-общественный проект, направленный на поиск, поддержку, содействие творческому развитию одаренных, способных к научной деятельности учащихся, школьников, студентов.

На сегодняшний день МАН включает 27 территориальных отделений, сотрудничает с такими вузами, как Национальный университет им. Т.Г.Шевченко, Национальный технический университет КПИ, Национальный педагогический университет им. Драгоманова, Национальный аграрный университет.

Пройдя многолетнюю подготовку, лучшие учащиеся Малой академии принимают участие в ежегодном общенациональном конкурсе-защите научно-исследовательских работ учащихся-членов МАН, который проходит в три этапа (район, область, финал в Киеве). На всех этапах общенационального конкурса-защиты принимают участие около 100 тысяч школьников-старшеклассников, а в финал выходят лишь 1000 лучших. Как сам конкурс, так и вся деятельность Малой академии структурирована по 6 научным отделениям, которые включают в себя 40 секций почти по всем научным направлениям.