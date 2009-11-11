Украинскую школу-коллегиум в Севастополе построят к 1 сентября

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН обещает, что к 1 сентября 2010 года в Севастополе будет построена украинская школа-коллегиум, рассчитанная на 722 ученика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время сегодняшнего ознакомления с ходом строительства школы в Гагаринском районе.

С.КУНИЦЫН также призвал строителей ускорить темпы выполнения работ. По его словам, «до начала нового учебного года осталось не так много - 10-11 месяцев. Задача - сдать школу к 1 сентября. Объект очень важный, деньги на строительство есть».

Руководитель городской администрации добавил, что в текущем году Министерство регионального развития и строительства Украины уже выделило на строительство школы-коллегиума в Севастополе 34 млн. грн. - половину от необходимой суммы.

С.КУНИЦЫН также подчеркнул, что «это будет первая севастопольская школа, построенная после распада Советского Союза».

*** На сегодняшний день в школах Севастополя учебный процесс на 97% осуществляется на русском языке.