Налоговики изымают лекарства из незаконного оборота

При проверке аптечных учреждений в Николаевской области сотрудники налоговой милиции изъяли из незаконного оборота лекарственных средств и изделий медицинского назначения на общую сумму 1,9 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель председателя ГНА в Николаевской области, начальник управления налоговой милиции Виктор ЛИЛЫК.

«Для Николаевской области это большая сумма, - сказал В.ЛИЛЫК. - Она говорит о том недостаточном уровне, на котором работают предприниматели, о недостаточно организованной их работе, последствия которой мы наблюдаем в наших аптеках. А это отсутствие необходимых препаратов и завышенные цены на лекарства. Поэтому ежедневный контроль за реализацией лекарственных средств будет продолжаться».

В.ЛИЛЫК добавил, что практически во всех аптеках отсутствует необходимый для лечения гриппа перечень лекарств, в реализации имеется лишь 3-4 наименования.

В результате проведенных 202-х проверок аптечных учреждений обнаружено 13 нарушений налогового законодательства, по которым в бюджет доначислено 23,4 тыс. грн. Установлено 17 фактов завышения граничных цен на лекарственные средства и изделия медицинского предназначения, сообщил В.ЛИЛЫК.