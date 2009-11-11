В Киеве зарегистрирован 31 случай «свиного гриппа» и 6 смертей от него

В Киеве на утро сегодняшнего дня зафиксирован 31 случай заболевания гриппом А/H1N1 и 6 смертей от этого вируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ.

«У нас уже по Киеву зарегистрировано на сегодня подтвержденного А/H1N1 31 случай, и 6 смертей от этого гриппа», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

По ее словам, в принципе, ситуация в столице с заболеваемостью гриппом и ОРВИ улучшилась благодаря мероприятиям, которые были своевременно предприняты киевской властью. В частности, по словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, с пятницы служба скорой помощи уже работает в обычном режиме, что свидетельствует о спаде уровня заболеваемости.

Вместе с тем, она отметила относительную достоверность отчетов Министерства здравоохранения о заболеваемости “калифорнийским” гриппом, поскольку в специальных лабораториях по выявлению гриппа А/H1N1 успевают обрабатывать лишь небольшое количество анализов больных. Она сообщила, что с понедельника, 9 ноября, Государственная санитарная служба в Киеве открыла свою ПЦР-лабораторию (лаборатория полицепной реакции), которая анализирует мутирующие вирусы.

Как отметила И.КИЛЬЧИЦКАЯ, только по одному дню из 15 направленных в ПЦР-лабораторию анализов больных киевлян в 11 случаях подтвержден грипп типа А/H1N1.

«На сегодня эта ситуация изменилась. То есть, те анализы, которые мы проводим, 50% показывают наличие «калифорнийского» гриппа», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ, комментируя уменьшение в столице количества случаев заболевания за последние дни.

Она отметила, что информация о выявленных и подтвержденных случаях заболевания киевлян «калифорнийским» гриппом доведена до первых лиц государства личным письмом мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО с тем, чтобы были сделаны соответствующие выводы о заболеваемости гриппом А/H1N1 на уровне государства.

В то же время И.КИЛЬЧИЦКАЯ отметила, что выявлено много случаев подтвержденного «калифорнийского» гриппа уже после того, как человек успешно вылечился.

Она подчеркнула, что сегодня трудно сказать, будет ли вторая волна пандемического гриппа. По словам первого заместителя председателя КГГА, до конца недели санэпидслужба столицы будет наблюдать за ситуацией, и только в понедельник можно будет делать какие-то выводы, в частности и относительно того, продолжать ли в городе карантинные мероприятия. При этом она отметила, что срок карантина в школах и детсадах сокращаться не будет.

По словам И.КИЛЬЧИЦКОЙ, на сегодняшний день стресс и паника в связи с гриппом в столице прошли, люди внимательнее начали относиться к своему здоровью, но в то же время не исключено, что ограничительные мероприятия в связи с гриппом будут продолжены, если в этом будет необходимость.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ также сообщила, что в Киеве уже развернуты 1080 коек для больных тяжелой формой гриппа, из них 600 для взрослых и 480 для детей. Кроме того, в 100 больницах, которые подчинены городу, в любой момент могут быть дополнительно предложены от 20 до 40 коек для таких больных. Город бесплатно получил от государства 26 тыс. упаковок препарата «Тамифлю», который распределен между больницами.

На вопрос журналистов, делала ли она прививку против сезонного и «калифорнийского» гриппа, И.КИЛЬЧИЦКАЯ ответила, что пока не определилась относительно вакцинации от гриппа А/H1N1, а от сезонного прививку не делала.

«Если есть мода на «антипрививку» или «непрививку», то я против этого. Моим детям сделаны все прививки, которые предусмотрены для детей. Но относительно сезонного гриппа, у меня, как у матери, и у меня лично есть вопрос. Относительно гриппа А/H1N1 – и в Дании, и в Швеции, где уже проводятся эти прививки, есть смертельные случаи. Я не хочу быть подопытным кроликом. Поэтому я еще не определилась относительно себя и своей семьи по этому вопросу и не приняла окончательного решения, буду ли делать прививку», - сказала И.КИЛЬЧИЦКАЯ.