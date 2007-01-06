Милиция обнаружила подпольный цех по производству тортов

Работники милиции обнаружили в Харькове подпольный цех по производству тортов.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД в Харьковской области, подпольный цех по производству кондитерских изделий обнаружили работники отдела Государственной службы борьбы с экономическими преступлениями в рамках всеукраинской операции «Профилактика».

Предприятие было развернуто в двухэтажном доме. Деятельность цеха организовал 36-летний харьковчанин, частный предприниматель. Изготовление продуктов питания проводилось без соответствующих документов, позволяющих заниматься таким видом деятельности и с привлечением к работе неоформленного должным образом персонала в количестве 8 лиц.

На момент проверки в цехе было обнаружено 66 готовых к реализации тортов на общую сумму свыше 2 тыс. грн., а также сырье, полуфабрикаты и оборудование для производства кондизделий. В ЦОС особо подчеркнули, что производство сладостей велось в непригодных для этого антисанитарных условиях, без соблюдения соответствующих технологических норм.

Теперь стражами порядка проводятся меры по установлению торговых объектов, занятых реализацией поддельных тортов. После соответствующих экспертиз и исследований будет решен вопрос о привлечении частного предпринимателя к ответственности за выпуск некачественной продукции, сообщили в ЦОС.