В Киеве СБУ задержала умельца, который продал "бесплатные" маски

Вечером 10 ноября сотрудники СБУ задержали работника одного из коммунальных предприятий Киева, продавшего 21 тысячу защитных медицинских масок, которые должны были быть розданы бесплатно.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, средства индивидуальной защиты коммунальное предприятие получило для обеспечения своих работников, а также для бесплатной раздачи пенсионерам, инвалидам и другим социально незащищенным жителям Шевченковского района Киева.

Установлено, что на период эпидемии 24-летнему инспектору коммунального предприятия было поручено распространение защитных масок. Гуманитарную работу он не проводил, продав все маски оптом за 30 тысяч гривен.

Оперативники задержали его во время отгрузки 400 коробок покупателю.

В действиях должностного лица видны признаки социально опасного преступления, предусмотренного ст. 1 90 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Задокументированные ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области материалы в порядке ст. 121 Уголовно-процессуального кодекса Украины будут переданы по подследственности.