Только один человек может объявить карантин в Киеве

Вопрос о введении в Киеве карантина в связи с эпидемией гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) должен решать главный санитарный врач столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге первый заместитель министра здравоохранения Василий ЛАЗОРИШИНЕЦ.

Отвечая на вопрос, когда в столице может быть объявлен карантин, В.ЛАЗОРИШИНЕЦ сказал: “С этим вопросом надо обратиться к главному санитарному врачу Киева, поскольку только он имеет право принять официальное решение”.

Он подчеркнул, что главным лицом, которое назначает карантин в стране, является главный государственный санитарный врач Украины, а в регионе – главный санитарный врач города или региона.

Как сообщал УНИАН, мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ настаивает на введении в Киеве карантинного режима в связи с эпидемией гриппа.

Свою позицию Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ объяснил, в частности, тем, что в Киеве - огромное количество приезжих, в том числе из западных регионов. По его словам, ему непонятна причина отказа Главного государственного санитарного врача Украины ввести карантинный режим, в связи с чем Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что киевская власть намерена продолжать отстаивать свою позицию.