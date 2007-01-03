Следователи выяснили обстоятельства взрыва возле ресторана в Киеве

Мужчина, погибший накануне Нового года в результате взрыва возле ресторана “Днепровский” в Киеве, пытался подложить взрывчатку под служебный автомобиль директора фирмы, на которой он работал экспедитором около трех лет назад.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в Киеве, к такому предварительному заключению пришло следствие при расследовании этого дела.

По информации сотрудников ЦОС, погибший 1972 года рождения. Установлено, что в день его гибели сотрудники фирмы, в которой он когда-то работал, праздновали Новый год в ресторане «Днепровский». Что именно побудило погибшего поступить таким образом, выясняется.

По предварительным данным, ранее фирма, в которой он работал, занималась реализацией продуктов питания, а теперь работает на рынке недвижимости.

Как сообщили в ЦОС, мощность взрывного устройства составляла 150-200 граммов в тротиловом эквиваленте. Следствие по делу продолжается.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря в 19.45 в Деснянском районе Киева вблизи ресторана “Днепровский” по улице Братиславская, 14-б, в результате взрыва неустановленного устройства погиб мужчина.

Уголовное дело было возбуждено по ст. 14 (подготовка к преступлению) и ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.