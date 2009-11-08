Каменская и Олешковская Сечи включены в туристические маршруты

Казацкие памятники Херсонской области - Каменская и Олешковская Сечи - включены в новые туристические маршруты области.

Как сообщила УНИАН заместитель начальника Управления культуры и туризма облгосадминистрации Татьяна ВОЛЫНЕЦ, управление разработало два специальных пилотных маршрута - «Казацкими дорогами Херсонщины», которые предусматривают посещение этих исторических памятников.

По словам Т.ВОЛЫНЕЦ, маршруты уже презентованы местным туристическим операторам.

В дальнейшем управление предусматривает добавить к указанным маршрутам другие казацкие памятники области, в частности остатки Кинбурнских укреплений Прогнойской паланки Войска Запорожского.

Справка УНИАН. Олешковская Сечь - военный и административный центр запорожского казачества. Была основана запорожцами в 1710 году после разрушения московскими войсками Чертомлыцкой Сечи.

Олешковская Сечь просуществовала до 1734, когда на Сечи победила промосковская оппозиция, и запорожцы вернулись в подданство России, ее остатки частично сохранились на окраине современного Цюрупинска.

Каменская Сечь - административный и военный центр запорожского казачества в 1709-1711 годах и 1728-1734 годах. Находилась в устье реки Каменка на правом берегу Днепра (в настоящее время село Республиканец Бериславского района Херсонской области).

Каменская Сечь является единственным в Украине памятником казацкой Сечи, сохранившим свой первозданный вид.