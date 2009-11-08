В Молдавии третий случай смерти от гриппа А/Н1N1

В Молдавии зарегистрирован третий случай смерти от гриппа А/Н1N1, сообщили РосБизнесКонсалтингу в Министерстве здравоохранения страны.

От "свиного" гриппа накануне в отделении реанимации районной больницы г.Чадыр-Лунга на юге Молдавии скончался 46-летний мужчина. Он вернулся 21 октября 2009 г. из поездки в Москву, и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии 4 ноября. Специалисты говорят, что он очень поздно обратился за медицинской помощью.

Первый случай смерти пациента, заболевшего гриппом A/H1N1, был зарегистрирован в Молдавии 23 октября, когда умер мужчина в возрасте 50 лет, вернувшийся из Польши. О втором случае смертельного исхода от гриппа A/H1N1 было сообщено 3 ноября, умер 35-летний мужчина из г.Дрокия, вернувшийся из поездки в Москву.

По последним данным, в Молдавии было подтверждено 174 случая заболевания гриппом A/H1N1.