Поставщиков газа ждет его переизбыток на мировом рынке

Крупнейшие поставщики газа могут столкнуться с его переизбытком на мировом рынке к 2015 г. Такая информация содержится в проекте годового доклада Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook, который будет официально представлен 10 ноября.

МЭА ожидает, что избыток газопроводов и терминалов сжиженного газа достигнет 250 млрд куб. м к 2015 г., что в четыре раза больше вместимости газопроводов по данным на 2007 г. Таким образом, переизбыток газа на рынке станет ударом для России, Ирана и Катара, которые контролируют значительные объемы мировых запасов газа.

Для крупнейшего поставщика газа - Газпрома - превышение предложения над спросом станет серьезным ударом по амбициям, так как он рискует потерять свое влияние над странами - потребителями и транзитерами газа. При неблагоприятных обстоятельствах Газпром будет вынужден оставить планы по развитию производства СПГ до 2030 г.

Россия, конечно, останется влиятельным экспортером газа в страны Евросоюза. Но Европа, скорее всего, обратит внимание на более "дешевых" поставщиков из Северной Африки и, возможно, Ближнего Востока.

Согласно проекту доклада, уровень газового перенасыщения зависит от того, насколько успешно международное сообщество будет придерживаться политики увеличения энергоэффективности производства, а также реализовывать планы по использованию возобновляемых источников энергии.

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