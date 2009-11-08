Получил квартиру трубочист, который 23 года стоял в очереди

Исполнительный комитет Львовского городского совета выделил двухкомнатную квартиру трубочисту, стоявшему в квартирной очереди с 1986 года.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН и.о. начальника управления жилищного хозяйства Львовского городского совета Наталия ГЕРУС.

Как отметила Н.ГЕРУС, это первый трубочист, которому город выделил жилье.

В целом во Львове насчитывается 50 трубочистов. Из них 30 находятся в квартирной очереди.