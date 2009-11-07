Каждому - две марлевые повязки бесплатно

Власти Сумской области обещает каждому жителю региона выдать бесплатно по две марлевые повязки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Александр ЦУПРО.

По его словам, Сумщина получила из госрезерва 501 тысячу погонных метров марли, которая распределена в города и районы. А.ЦУПРО отметил, что «в максимально короткие сроки» – до 9 ноября – будут изготовлены для населения области 2,5 миллиона марлевых повязок. К этому процессу приобщились швейные предприятия, заведения профтехобразования и сельские советы.

Как распространять маски среди населения – будет определять местная власть. В процесс планируется вовлечь «трудовые коллективы, заведения социальной защиты, учителей и медицинские учреждения».

А.ЦУПРО также сообщил, что эпидемический порог уже «перешли» города Сумы, Шостка, Конотоп и Глухов, однако ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ управляема.