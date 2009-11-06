На время карантина местные власти имеют особые права

Министерство юстиции в связи с принятием правительством Украины постановления от 30 октября 2009 года №1152 «О предотвращении распространения гриппа типа А/Н1N1/Калифорния/04/09 и острых респираторных заболеваний среди населения», которым введен карантин в ряде областей Украины, разъясняет правовой режим введения таких мер.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, введение карантинных мер в связи с распространением эпидемии гриппа на территории Украины регулирует Закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней» (далее – Закон).

Так, в соответствии с Законом, на время действия карантина, на территории где он введен, устанавливаются временные ограничения прав физических и юридических лиц и дополнительные обязанности, которые возлагаются на них, ответственность за нарушение требований законодательства по защите населения от инфекционных болезней.

В статье 29 Закона, в частности, отмечается, что карантин устанавливается на период, необходимый для ликвидации эпидемии или вспышки особо опасной инфекционной болезни. На этот период могут меняться режимы работы предприятий, учреждений, организаций, вноситься другие необходимые изменения, касающиеся условий их производственной и другой деятельности.

Организация и контроль за соблюдением установленного на территории карантина правового режима, своевременным и полным проведением профилактических и противоэпидемических мер возлагаются на местные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления.

Полномочия местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в условиях карантина устанавливает статья 30 Закона, в соответствии с которой на территориях, где установлен карантин, местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления предоставляется право:

- привлекать предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности к выполнению мероприятий по локализации и ликвидации эпидемии или вспышки инфекционной болезни;

- привлекать для временного использования транспортные средства, здания, сооружения, оборудование, другое имущество предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, необходимое для осуществления профилактических и противоэпидемических мероприятий, со следующим полным возмещением в установленном законом порядке его стоимости или расходов, связанных с его использованием;

- устанавливать особый режим въезда на территорию карантина и выезда с нее граждан и транспортных средств, а в случае необходимости проводить санитарный досмотр вещей, багажа, транспортных средств и грузов;

- вводить более жесткие, чем установленные нормативно-правовыми актами, требования в отношении качества, условий производства, изготовления и реализации продуктов питания, режима обработки и качества питьевой воды;

- устанавливать особый порядок проведения профилактических и противоэпидемических, в том числе дезинфекционных, и других мероприятий;

- создавать на въездах и выездах с территории карантина контрольно-пропускные пункты, привлекать в установленном порядке для работы в этих пунктах военнослужащих, работников, материально-технические и транспортные средства предприятий, учреждений, организаций независимо от форм собственности, частей и подразделений специально уполномоченных центральных органов исполнительной власти по вопросам обороны, внутренних дел.

Законом также предусмотрена ответственность за нарушение законодательства о защите населения от инфекционных болезней, в частности, в соответствии со статьей 41 Закона, лица, виновные в нарушении законодательства о защите населения от инфекционных болезней, несут ответственность по закону Украины.

Так, согласно статье 42 Кодекса Украины об административных правонарушениях нарушения санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм влечет за собой наложение штрафа на граждан от одного до двенадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от шести до двадцати пяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.