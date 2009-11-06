5 медицинских экспертов из ЕС начинают работу в Украине

В Украине сегодня начинают работу медицинские эксперты из Европейского Союза.

Об этом сообщили УНИАН в представительстве Европейской комиссии в Украине.

Еврокомиссия положительно отреагировала на официальный запрос украинской власти о предоставлении технической помощи. Сегодня команда экспертов ЕС начнет работу в Украине.

В представительстве Еврокомиссии сообщают, что команда состоит из пяти экспертов, среди них - опытные врачи из Австрии, Франции, Германии, Латвии и Швеции. Экспертов сопровождает сотрудник Центра мониторинга и информации Еврокомиссии, который координирует вмешательство в сфере гражданской защиты.

Эксперты призваны облегчить координацию помощи, предоставленной Украине Европейским Союзом и странами - членами ЕС, оценить ситуацию на месте и сформулировать соответствующие рекомендации. Европейские врачи будут поддерживать связь с командой Всемирной организации здоровья, которая работает в Украине с понедельника, 2 ноября.

Миссия команды экспертов ЕС будет работать приблизительно 10 дней. Это третья миссия экспертов, направленная в Украину Европейской комиссией в рамках Механизма гражданской защиты Европейского Содружества. Предыдущие миссии были связаны с наводнением в западных регионах Украины в августе 2008 года и разливом нефти в Керченском проливе в ноябре 2007 года.

В ЕК напоминают, что механизм гражданской защиты европейского сообщества упрощает и поддерживает мобилизацию и координацию помощи по гражданской защите ЕС на случай значительных чрезвычайных ситуаций. Центр мониторинга и информации ЕС, действующий под эгидой Европейской комиссии в Брюсселе, является операционным ядром Механизма гражданской защиты. Он работает круглосуточно без выходных и предоставляет странам доступ к платформе гражданской защиты Европейского Сообщества. Любая страна, пострадавшая в результате значительного бедствия, как в ЕС, так и за его пределами, может подать заявку на предоставление помощи через Центр.