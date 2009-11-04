СБУ поймала Интернет-паникера, который распространял слухи о гриппе

Во исполнение Указа Президента Украины и решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 октября 2009 года «О безотлагательных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки пандемического гриппа в Украине» сотрудники Службы безопасности Украины установили и разыскали автора анонимных сообщений, которые могли вызывать панику среди населения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

В частности, 1 ноября с.г. на одном из сайтов Киевской области появились сообщения о том, что якобы в районном центре обнаружено заражение людей чумой, а в местную больницу госпитализировано 170 лиц. Анонимный автор также сообщал, что распространителями вируса в регионе стали студенты из Львова и Тернополя, которые уже умерли. Следовательно, на выездах из города введен военизированный карантин – ни одна маршрутка, автобус не оставят Ирпень, а электрички и поезда вроде бы не будут останавливаться на станциях района.

Распространенная информация не отвечала действительности и вызвала панику среди граждан. Сотрудники СБУ выяснили, что автором сообщения является 30-летний гражданин Украины, который проживает и работает в Черниговской области.

Материалы в отношении распространителя ложных слухов, которые могут вызвать панику среди населения, переданы согласно подследственности в органы внутренних дел. Он будет привлечен к ответственности по ст. 173-1 (распространение ложных слухов) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Наказание предусматривает взимание штрафа до пятнадцати минимумов доходов граждан или исправительных работ до 1-го месяца с отчислением 20% заработка.