Доллар в обменниках дорожает

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,20 грн./долл., что на 0,3% дороже по сравнению с 3 ноября, продают – по 8,30 грн./долл., что на 0,5% дороже. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,13-8,25 грн./долл., по продаже – в пределах 8,25-8,35 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках немного повысился по сравнению с 3 ноября и сегодня составляет 12,05/12,28 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,85-12,20 грн./евро, по продаже – в пределах 12,19-12,50 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 3 ноября повысился на 0,6% и составляет в среднем 0,274 грн./рубль, продажи не изменился – 0,2838 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,281-0,29 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,21 грн./долл., что на 0,4% дороже, чем вчера, продажи – 8,30 грн./долл., на 0,5% дороже.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,15-8,25 грн./долл., по продаже – в пределах 8,27-8,35 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева повысился на 0,3% по сравнению с 3 ноября и сегодня составляет 12,10 грн./евро, продажи – на 0,5%, до 12,28 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,94-12,15 грн./евро, по продаже – в пределах 12,23-12,35 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 3 ноября повысился на 1,7% – до 0,2731 грн./рубль, продажи – на 0,4%, до 0,2854 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,24-0,28 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,284-0,29 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,15/8,30 грн., евро – 12,00/12,30 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,15/8,35 грн., евро – 11,88/12,50 грн., рубль – 0,26/0,29 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,20/8,30 грн., евро – 12,00/12,20 грн., рубль – 0,275/0,283 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 4 ноября, составляет: гривни к доллару США – 8,0116, к евро – 11,743403, к российскому рублю – 0,27405.