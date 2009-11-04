На Херсонщине уровень заболеваемости ОРВИ ниже эпидемического порога в 5 раз

В Херсонской области уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями ниже эпидемиологического порога в 5 раз, но растет.

Как сообщила УНИАН и.о. начальника управления здравоохранения облгосадминистрации Наталья МАРЧЕНКО, по данным на конец дня 3 ноября уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными заболеваниями (ОРВЗ) составляет 38 случаев на 10 тыс. населения, что почти в 5 раз ниже эпидемиологического порога – 150 случаев заболевания ОРВЗ на 10 тыс. населения.

В то же время, аналогичный показатель в Херсоне значительно выше, чем в целом по области – 70 случаев на 10 тыс. населения.

По информации Н.МАРЧЕНКО, уровень заболеваемости ОРВЗ постепенно растет, но управление пока не дает точную динамику в процентном соотношении, так как со вчерашних суток медики области перешли на новую систему среднесуточной отчетности по уровню заболеваемости ОРВЗ.

Пока, по данным управления, ни одного подтвержденного диагноза заболевания гриппом штамма А/Н1N1 в области не зафиксировано.