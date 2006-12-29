В Киеве в результате взрыва погиб мужчина
21:55, 29 декабря 2006Общество
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Взрывом человеку оторвало кисть руки
Сегодня в 19.45 в Деснянском районе Киева около ресторана “Днепровский” на улице Братиславской, 14Б в результате взрыва неустановленного устройства погиб мужчина.
Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД г.Киева, взрывом человеку оторвало кисть руки. Это ли стало причиной смерти, не уточняется.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУМВД г.Киева, районная прокуратура и руководство столичной милиции.
Личность погибшего милиция не уточняет.
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