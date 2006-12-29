В Киеве в результате взрыва погиб мужчина

Сегодня в 19.45 в Деснянском районе Киева около ресторана “Днепровский” на улице Братиславской, 14Б в результате взрыва неустановленного устройства погиб мужчина.

Как сообщили УНИАН в ЦОС УМВД г.Киева, взрывом человеку оторвало кисть руки. Это ли стало причиной смерти, не уточняется.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУМВД г.Киева, районная прокуратура и руководство столичной милиции.

Личность погибшего милиция не уточняет.