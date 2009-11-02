В Закарпатье за день заболели 4,5 тысячи человек

В Закарпатье количество больных гриппом и ОРВИ за сегодня увеличилось на 4,5 тысячи человек.

Как сообщили УНИАН в управлении информации и связей с общественностью Закарпатской облгосадминистрации со ссылкой на данные управления здравоохранения, по состоянию на 18.00 понедельника, 2 ноября, в Закарпатской области уже зарегистрированы 11 тыс. 605 больных острой респираторной инфекцией и гриппом.

Из общего количества больных 598 человек уже госпитализированы. Среди заболевших – 2 тыс. 595 детей дошкольного, 3 тыс. 468 – школьного возраста и 5 тыс. 542 взрослых.

Общий показатель заболеваемости составляет 93,3 человека на 10 тыс. населения.

Количество умерших в регионе – 2 человека, оба взрослые.

На 8.00 сегодняшнего утра количество больных составляло 7 тыс. 101 человек, показатель заболеваемости – 56,3 человек на 10 тысяч жителей.