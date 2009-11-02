В Киеве задержаны заказчики и исполнитель намеченного убийства

Сотрудники СБУ и УБОП ГУ МВД в г. Киеве в результате совместной спецоперации задержали заказчиков и исполнителя покушения на жизнь одного из руководителей предприятия АПК в Житомирской и Винницкой областях.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что заказали тяжкое преступление бывшая директор, 1967 г.р., которая ранее возглавляла подчиненные этой коммерческой структуре сельскохозяйственные предприятия, и руководитель одного из частных фермерских хозяйств Житомирской области, 1972 г.р.

Конфликт между руководителем предприятия и его подчиненными возник на экономической почве. Руководитель предприятия незаконно завладела материальными ценностями и средствами указанного ООО на общую сумму свыше 2 млн. долларов США, о чем стало известно руководству компании. Избавившись от своего начальника, бывшая директор надеялась избавиться от финансовых и юридических проблем.

Для реализации преступного намерения женщина и фермер подобрали исполнителя убийства – мужчину, которому было обещано за «работу» 9 тысяч долларов.

Своевременные действия милиции сохранили жизнь человеку, а организаторы преступления задержаны во время спецоперации 26-27 октября с.г.

Прокуратура г. Киева решает вопрос о возбуждении уголовного дела.