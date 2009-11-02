Двое детей из Черкасской области заболели после экскурсии в Тернополь

6 детей из Звенигородского района Черкасской области госпитализированы с температурой, у двух детей врачи диагностировали грипп типа А.

Все они вернулись из экскурсии в Тернопольскую область, сообщил корреспонденту УНИАН главный санитарный врач Черкасской области Виталий САМОТУГА.

Всего на экскурсию в Тернопольскую область ездило 30 детей, сообщил он.

Как отметил В.САМОТУГА, госпитализированных детей лечат, остальные находятся под наблюдением медиков.

Кроме того, во все детские заведения интернатного типа направлено указание улучшить питание детей и ввести ограничения на посещение.