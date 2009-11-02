S&P снизило прогнозы рейтингов Крыма и пяти городов Украины

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s изменило прогнозы по рейтингам Автономной Республики Крым, а также Днепропетровска, Луганска и Ивано-Франковска с «позитивного» на «стабильный» и по рейтингам Львова и Одессы – с «развивающегося» на «негативный».

Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, данное решение последовало за изменением прогноза по Украине с «позитивного» на «стабильный» в связи с вновь возникшей неопределенностью относительно выполнения условий соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении стране стабилизационного кредита.

Прогноз по Киеву остается «негативным».

Рейтинги по обязательствам в национальной и иностранной валютах, а также по национальной шкале всех семи региональных и местных органов власти (РМОВ) подтверждены.

В сообщении указывается, что уровень рейтингов отражает крайне высокую зависимость рассматриваемых РМОВ от решений центрального правительства, касающихся их доходных источников и расходных полномочий, а также тот факт, что для поддержания ликвидности эти РМОВ используют трансферты центрального правительства и казначейские ссуды.

Во всех случаях рейтинги учитывают предположение агентства о сохранении беспрепятственного доступа рассматриваемых РМОВ к краткосрочным казначейским ссудам, используемым для поддержания ликвидности, в том числе для финансирования важнейших текущих расходов и выплат по обслуживанию долговых обязательств.

S&P отмечает, что Крым, а также Днепропетровск, Луганск и Ивано-Франковск не имеют либо имеют крайне незначительные обязательства по погашению и обслуживанию долга в 2009-2010 годах, поэтому прогноз по их рейтингам определен как «стабильный». Если эти РМОВ будут и дальше проводить осторожную финансовую политику и консервативно подходить к заимствованиям, то их рейтинги и рейтинговые прогнозы, скорее всего, будут изменяться в соответствии с рейтинговыми действиями по суверенному правительству.

По информации рейтингового агентства, Одесса и Львов проводят более агрессивную долговую политику. Одесса уже подвергается валютному риску по своим прямым долговым обязательствам. Львов планирует привлечь крупные заимствования (в гривне) для подготовки к чемпионату Европы по футболу «Евро-2012». Прогнозы по Одессе и Львову в настоящее время «негативные», поскольку позитивные рейтинговые действия по этим городам невозможны до тех пор, пока не изменятся в лучшую сторону рейтинги или прогноз по рейтингам суверенного правительства. Если эти два РМОВ удержат свои расходы на обслуживание и погашение долга на невысоком уровне, то прогнозы по ним могут быть изменены на «стабильные». Если же долг, особенно краткосрочный, будет расти быстрее, чем сейчас ожидается, и (или) если управление валютным риском будет недостаточно продуманным, то рейтинги Львова и Одессы или прогнозы по ним могут измениться в худшую сторону.

Кроме того, отмечается, что прогноз «негативный» по Киеву отражает структуру долга и, в частности, повышенный уровень валютных рисков, а также низкую ликвидность и ухудшающиеся показатели выполнения бюджета города. «Наш рейтинговый сценарий для Киева основывается на предположении о том, что правительство Украины предоставит этому городу своевременную и достаточную поддержку, которая позволит ему пролонгировать, рефинансировать или выплатить кредит в объеме 750 млн. грн., подлежащий погашению в декабре 2009 года», – сказано в сообщении S&P.