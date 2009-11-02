В Винницкой области зафиксирована первая смерть от пневмонии

В Винницкой области с начала введения карантинного режима зафиксирован первый случай смерти от пневмонии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил председатель Винницкой облгосадминистрации Александр ДОМБРОВСКИЙ.

«К величайшему сожалению, мы вынуждены констатировать, что вчера вечером в Томашпильской районной больнице от пневмонии умерла женщина. Все анализы, сделанные в этом случае, не подтверждают того, что женщина могла болеть гриппом A/H1N1», - сказал он.

Председатель Винницкой облгосадминистрации сообщил, что в целом по области зарегистрировано 49 больных пневмонией. «Мы имеем несколько сложных случаев с больными пневмонией, которые сейчас находятся в больницах. Один случай в Могилёве-Подольском, по одному сложному случаю заболевания пневмонией зарегистрировано в Калиновском, Липовецком, Крыжопольском районах и два случая в Виннице», - сказал он.

А.ДОМБРОВСКИЙ также отметил, что по состоянию на 12.00 2 ноября в Винницкой области не выявлено ни одного случая заболевания гриппом A/H1N1. «На сегодняшний день в Винницкой области имеем 408 госпитализированных. Вчера на утро было 399, сегодня – 408. Эпидемиологический порог превышен в Виннице – 115,9 человек на 10 тыс. населения. На остальной территории области заболеваемость в 2,5 раза ниже эпидемиологического порога», - сказал он.

В целом в Винницкой области по состоянию на 2 ноября официально зарегистрирован 141 человек, заболевший гриппом обычной формы, и около 3,8 тысячи людей, которые обратились в учреждения здравоохранения с симптомами ОРВИ.