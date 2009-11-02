Мэр Тернополя: атомных взрывов не планируется, смотрите свадебные фото

Городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ опроверг слухи, повлекшие повышенный спрос на продукты питания, о запланированном закрытии всех рынков и магазинов в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом мэр Тернополя сказал во время пресс-конференции.

Также он опроверг другие слухи, которые распространялись в городе в последние дни.

“Абсолютно никакого закрытия, локализации Тернополя, распыления различных веществ, подтопления, взрывов атомных бомб не планируется. Это может планироваться только в штабах психически больных политических лидеров и не более того. Призываю тернополян не поддерживать слухи, которые распространяют, к сожалению, политики, на словах берущие на себя ответственность за состояние дел в государстве, в области, в селе, но в действительности работают исключительно на дестабилизацию ситуации”, – сказал Р.ЗАСТАВНЫЙ.

Он выразил убеждение, что от того, насколько люди не будут поддаваться панике и насколько они будут положительно настроенными, будет зависеть, насколько быстро удастся преодолеть нынешнюю эпидемическую ситуацию.

“Я советую сесть в семейном кругу, посмотреть свадебные фотографии, вспомнить, как рождались дети, поговорить о чем-нибудь приятном. После этого уровень заболеваемости не будет расти”, – считает мэр Тернополя.

Он отметил, что “сейчас общество очень “накручено”, напряжено, еще и находится в избирательном процессе, и все это влияет на уровень заболеваемости и распространения панических настроений”.

При этом Р.ЗАСТАВНЫЙ выразил убеждение, что Тернополь выйдет из эпидемии одним из первых благодаря слаженности работы врачей и своевременности объявленного карантина в школах и принятия других противоэпидемических мер.

“Я не хочу приукрашивать события, но катастрофы нет”, – убежден городской председатель.

Он также отметил, что тернопольские медики готовы оказывать консультативную помощь своим коллегам из других регионов, поскольку в городе эпидемия началась на неделю раньше, и местные специалисты уже имеют определенный опыт борьбы с ней.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 31 октября показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тернополе составлял 300,07 случаев на 10 тысяч населения (по состоянию на 30 октября - 267,03 на 10 тысяч населения). Количество вызовов «скорой помощи» увеличилось в три раза.

Согласно оперативным данным Министерства здравоохранения, в Тернопольской области в результате осложнений от гриппа умерли 14 человек.