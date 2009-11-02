В России начнут испытания вакцин против A/H1N1 на детях

Испытания на детях вакцин против гриппа A/H1N1, которые были признаны безопасными после того, как эксперты получили первые результаты их испытаний на взрослых, начнутся в России, как ожидается, в понедельник, сообщила заместитель министра здравоохранения и социального развития Вероника Скворцова.

Ранее сообщалось, что первые результаты испытаний на взрослых показали безопасность вакцин, поэтому Росздравнадзор выдал разрешение начать испытания на детях.

РИА "Новости"