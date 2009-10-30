Дом Руссова в Одессе сгорел, вероятно, от поджога

Специалисты лаборатории облуправления МЧС в Одесской области, изучающие обстоятельства и причины возникновения ночного пожара в доме Руссова, обнаружили признаки того, что источник возгорания здания мог быть занесен извне.

Об этом сообщила в интервью УНИАН ведущий специалист Центра связей с общественностью облуправления МЧС Ирина БОЛЬШАКОВА, отметив, что «речь пока идет о предварительных оценках - расследование продолжается».

По ее словам, уже установлено, что общая площадь возгорания составила 800 квадратных метров. «Сейчас бойцы подразделений МЧС продолжают разборку конструкций междуэтажных перекрытий для предотвращения вторичных возгораний», – сказала она.

Жильцы соседних домов ночью были эвакуированы в связи с реальной угрозой распространения пламени пожара на их жилища.

Как уточнила И.БОЛЬШАКОВА, для тушения пожара были задействованы 12 единиц основной и 8 единиц специальной пожарно-спасательной техники.

Напомним, пожар начался на 3-м этаже дома Руссова, являющегося памятником архитектуры национального значения, примерно в 21.15 29 октября. Причем перед этим некоторые прохожие видели на крыше дома подозрительных людей. Пламя быстро охватило почти все здание. Час спустя обрушилась башня, венчавшая верхнюю часть здания. По указанию руководителей городских служб, прибывших на место происшествия, было прекращено подачу электроэнергии в этот жилой квартал. К первому часу ночи 12 пожарным расчетам удалось локализовать основные очаги пожара, и к рассвету он был полностью потушен.

Как сообщалось, в октябре Одесский горисполком отменил решение от 2004 года, которым разрешил ООО "Реставратор" реконструкцию памятника архитектуры. По словам главного архитектора города Бориса БРОВИНА, компания так и не приступила к выполнению работ, вследствие чего возникла угроза уничтожения дома-памятника. Фирма "Реставратор", добавил он, продала техническую документацию по реставрации дома компании "Стройинвестгруп", но та не выполнила инвестиционных обязательств. Не были отселены и жильцы ряда квартир, приватизировавших жилплощадь в доме.

Руководство Одессы продолжало добиваться завершения реконструкции дома Руссова, известного также знаменитой аптекой Гаевского, которая начала здесь функционировать более 100 лет назад. Горисполком выделил из бюджета города около 1 млн. грн. на первоочерёдные работы по сохранению здания.

Как отметил на заседании исполкома мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ, "мы приложили много усилий, чтобы заставить инвестора спасти дом Руссова. Жизнь заставила нас взять ответственность за него на себя. Потерять такое здание было бы преступлением".

Инвестором реконструкции дома-памятника архитектуры является фирма, подконтрольная депутату Одесского горсовета Руслану ТАРПАНУ, известному еще и тем, что он финансировал строительство в городе памятника Екатерине II.

Мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ сегодня заявил, что «дом Руссова» будет восстановлен в первозданном виде», поскольку «это – достояние всего города».