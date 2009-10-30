В Одессе сгорел дом Руссова (фото)

Поздним вечером в самом центре Одессы, на улице Садовой, 21, загорелся 5-этажный дом Руссова - памятник архитектуры национального значения. Пламя вспыхнуло на чердаке, затем с верхнего этажа перекинулось на нижние. Когда прибыли пожарные расчеты, большинство жильцов уже успели покинуть горящее здание. Впрочем, один из 12 жильцов, не поторопившийся покинуть здание, по некоторым сведениям погиб…

Как передает корреспондент УНИАН, около полуночи бушевавшее примерно на 200 кв. метров пламя бойцам МЧС удалось локализовать - на месте происшествия работали шесть пожарных команд и продолжали прибывать новые расчеты. В связи с пожаром была прекращена подача электроэнергии в ближайшие дома, сохраняется возможность обрушения здания...

На место происшествия прибыли члены горисполкома, главархитектор, начальник УЖКХ, ряд депутатов. Однако от комментариев по поводу того, само ли здание загорелось или памятник архитектуры «заказали» заинтересованные лица, уклонялись.

Напомним, на октябрьском заседании Одесский горисполком отменил решение от 2004 года, которым разрешил ООО "Реставратор" реконструкцию памятника архитектуры. По словам главного архитектора города Бориса Бровина, компания так и не приступила к выполнению работ, вследствие чего возникла угроза уничтожения дома-памятника. Фирма "Реставратор", добавил он, продала техническую документацию по реставрации дома компании "Стройинвестгруп", но и та не выполнила инвестиционных обязательств. Не были отселены и жильцы ряда квартир, приватизировавших жилплощадь в доме.

Руководство Одессы продолжало добиваться завершения реконструкции дома Руссова, известного также знаменитой аптекой Гаевского, которая начала здесь функционировать более ста лет назад. В конце октября текущего года горисполком выделил из горбюджета около 1 млн. грн. на первоочерёдные работы по сохранению здания-памятника архитектуры.

Как отметил на заседании исполкома мэр Одессы Эдуард ГУРВИЦ, "мы приложили много усилий, чтобы заставить инвестора спасти дом Руссова. Жизнь заставила нас взять ответственность за него на себя. Потерять такое здание было бы преступлением".

Инвестором реконструкции является фирма, подконтрольная депутату Одесского горсовета Руслану ТАРПАНУ, известному еще и тем, что финансировал строительство в городе памятника Екатерине II.

Фото - Максима Войтенко /сайт "Эхо"