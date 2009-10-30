18 детей госпитализированы с высокой температурой в санатории на Волыни

На Волыни, в санатории матери и ребенка «Турия» (Ковельский район) госпитализированы 18 детей с высокой температурой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель облгосадминистрации Николай РОМАНЮК.

По его словам, еще 70 лиц имеют похожие симптомы. Сейчас там работает бригада медиков.

Как сообщил заместитель главного государственного санитарного врача Волынской области Николай ЯЦЫНА, в санатории находятся дети со всех регионов Украины, в целом около 250 человек.

По словам Н.ЯЦЫНИ, виновные будут привлечены к ответственности, ведь дети температурят уже больше пяти дней.