В медучреждениях Львовской обл. осталось медикаментов на три дня

Обеспеченность медицинских учреждений Львовской области необходимыми для лечения гриппа и ОРВИ препаратами – «в пределах трехдневного запаса».

Об этом говорится в информационной справке Главного управления здравоохранения Львовской ОГА, переданной УНИАН.

«В наличии в медицинских учреждениях – детоксикационные среды и антибиотики в пределах трехдневного запаса», - указывается в информации.

По сообщению ГУ здравоохранения Львовской ОГА, последние данные течения заболеваемости гриппом и ОРВИ во Львовской области такие: общее количество больных составляет 7 718 человек (дети до 14 лет – 3 996, взрослые – 3 722); количество госпитализированных 174 человека (дети в возрасте до 14 лет – 96, взрослых – 78); количество умерших – 12 человек (1 ребенок).

По имеющимся данным, у семи умерших была диагностирована «Двусторонняя негоспитальная тотальная пневмония», у двух мужчин - «Тотальная крупозная пневмония», по одному случаю зарегистрирована «Острая негоспитальная пневмония» и «Двусторонняя плевропневмония».

Самой младшей девочке, которая погибла от вирусной инфекции, – 11 лет, самому старшему мужчине исполнились 64 года. Шесть умерших – жители Львова, одна женщина - из города Стрый, четыре жителя Дрогобычского района.