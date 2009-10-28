Таможня готова работать без бумаг

Государственная таможенная служба Украины завершила технологическую подготовку для перехода в своей работе на безбумажные системы документооборота.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбе, глава ведомства Анатолий МАКАРЕНКО и его заместитель Павел ПАШКО презентовали проект «Электронная таможня».

Как отмечалось на презентации, разработка проекта «Электронная таможня» (е-Customs) стартовала в 2005 году. За четыре года - с 2005 по 2009 год - в Гостаможслужбе была создана технологическая основа для ее функционирования: усовершенствованы ведомственная электронная почта и телекоммуникационная сеть, введены в строй соответствующие серверы и разработана комплексная система защиты информации. Законодательным основанием для осуществления последующих шагов в этом направлении стало распоряжение Кабинета министров Украины от 17 сентября 2008 года «Об одобрении концепции создания многофункциональной комплексной системы «Электронная таможня».

Следующие этапы, рассчитанные на 2009-2013 годы, предусматривают: совершенствование механизма электронного декларирования; обеспечение взаимодействия ведомственной телекоммуникационной сети с аналогичными сетями органов государственной власти; администрирование процессов, связанных с введением электронной подписи; обеспечение совместимости системы контроля над перемещением грузов с новой компьютеризованной транзитной системой ЕС; завершение создания системы анализа рисков; введение электронного документооборота во всей системе управления таможенным органами.

«Электронная таможня” - это завтрашний день не только Гостаможслужбы, но и вообще внешнеэкономического пространства. Минимизация бюрократических процедур, субъективного фактора и, как результат, уменьшение коррупционных рисков, — это и есть основная цель, которую мы закладываем при введении электронного декларирования», - отметил А.МАКАРЕНКО.

Ожидается, что переход на систему «Электронная таможня» даст возможность повысить качество таможенной регуляции и усовершенствовать таможенное администрирование с целью усиления таможенной безопасности Украины.

Система является комплексной и многофункциональной и объединит уже существующие информационные системы контроля над экспортом, импортом и транзитом в единственную автоматизированную систему таким образом, чтобы обеспечить обмен электронной информацией между всеми органами и субъектами, задействованными в экспортно-импортных операциях. Она объединит технологическое обеспечение непрерывного потока, накопления и обработки электронной информации между таможенными администрациями государств, органами государственной власти Украины и субъектами ВЭД.

Кроме того, проект позволит ввести в строй систему единого учета торговцев с регистрацией только в одном государстве, что предоставит им доступ к местам единого электронного доступа для оформления импортных и экспортных операций, проводить все фактические проверки товара в единое время в едином месте. Это означает введение безбумажной среды для таможни и торговли, представление таможенной декларации в электронном виде из своего дома или с рабочего места в офисе компании, независимо от страны отправления или ввоза товаров, объясняют в Гостаможслужбе.

Кроме того, внедрение проекта позволит обеспечить государственные органы власти всех уровней актуальной и достоверной статистической информацией, повысить эффективность борьбы с контрабандой, мошенничеством, организованной преступностью и терроризмом и др.